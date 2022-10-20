США готують новий пакет допомоги Україні на десятки мільярдів доларів: подробиці

Є причина, чому американські конгресмени вирішили прискоритися з допомогою Україні

Американські депутати побоюються, що після виборів до Конгресу США допомога Україні може скоротитися. На цьому фоні представники обох партій заговорили про те, щоб прийняти пакет допомоги заздалегідь.

Про це повідомляє NBC News, посилаючись на свої джерела. Йдеться про суму в 50 мільярдів доларів. Така допомога, на думку депутатів, має допомогти протриматись Україні до кінця 2022 року.

Так, лідер Республіканської партії у Палаті представників США "трампіст" Кевін Маккарті напередодні заявляв, що у разі перемоги їхня політсила готова скоротити надання допомоги Україні. У зв’язку з цим чинні члени Конгреси замислилися про те, щоб прискоритися та збільшити підтримку у грошовому еквіваленті. Якщо минулого місяця Конгрес схвалив військову та економічну допомогу Україні у розмірі 12 мільярдів доларів, то зараз може йтися про суму в 50 млрд доларів.

"Цієї суми буде достатньо, щоб переконатися, що Україна зможе пережити рік", — сказав NBC News сенатор-республіканець.

Варто зазначити, що Адміністрація Байдена ще не робила офіційного запиту на нове фінансування.

Додамо, що з моменту повномасштабного вторгнення Конгрес США виділив Україні 65 мільярдів доларів.

Раніше повідомлялося, що експерти-міжнародники оцінили "Телеграфу" загрозу зміни курсу Штатів щодо озброєння української армії. Позиція деяких політиків США справді є тривожним дзвінком для Києва.