США готовят новый пакет помощи Украине на десятки миллиардов долларов: подробности

Есть причина, почему американские конгрессмены решили ускориться с помощью Украине

Американские депутаты опасаются, что после выборов в Конгресс США помощь Украине может сократиться. На этом фоне представители обеих партий заговорили о том, чтобы принять пакет помощи заблаговременно.

Об этом сообщает NBC News, ссылаясь на свои источники. Речь идет о сумме в 50 миллиардов долларов. Такая помощь, по мнению депутатов, должна помочь продержаться Украине до конца 2022 года.

Так, лидер Республиканской партии в Палате представителей США "трампист" Кевин Маккарти накануне заявлял, что в случае победы их политсила готова сократить предоставление помощи Украине. В связи с этим, действующие члены Конгрессы задумались о том, чтобы ускориться и увеличить поддержку в денежном эквиваленте. Если в прошлом месяце Конгресс одобрил военную и экономическую помощь Украине в размере 12 миллиардов долларов, то сейчас речь может идти о сумме в 50 млрд долларов.

"Этой суммы будет достаточно, чтобы убедиться, что Украина сможет пережить год", — сказал NBC News сенатор-республиканец.

Стоит отметить, что Администрация Байдена еще не делала официального запроса на новое финансирование.

Добавим, что с момента полномасштабного вторжения Конгресс США выделил Украине в общей сложности 65 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что эксперты-международники оценили "Телеграфу" угрозу изменения курса Штатов по вооружению украинской армии. Позиция некоторых политиков США действительно является тревожным звоночком для Киева.