Изменится ли поддержка Украины после выборов в Конгресс: в Госдепе США дали четкий ответ

В США говорят, что поддержка Украины не уменьшится после выборов

В США развеяли опасения о прекращении военной помощи Украине и заверили, что продолжат поддерживать нашу страну вне зависимости от того, какими будут результаты промежуточных выборов в Конгресс 8 ноября.

Как сообщил во время брифинга заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Пател поддержка нашей страны останется непоколебимой. Его слова приводит Укринформ.

"Наша преданность украинским партнерам не просто непоколебима, она железная", — сказал он.

Пател добавил, что США продолжат делать все необходимое, чтобы у Украины было все необходимое для защиты себя и своей территориальной целостности.

Кроме того представитель Госдепа сообщил, что его ведомство находится в постоянном контакте с обеими партиями в Конгрессе.

Как сообщалось, накануне лидер меньшинства в Конгрессе республиканец Кевин МакКарти выразил скептицизм относительно дополнительных поставок военной помощи Украине.

В свою очередь бывший посол Украины в США, дипломат Владимир Ельченко в комментарии "Телеграфу" сообщил, что подобные заявления стоит воспринимать, как предвыборный популизм.