Изменится ли поддержка Украины после выборов в Конгресс: в Госдепе США дали четкий ответ
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В США говорят, что поддержка Украины не уменьшится после выборов
В США развеяли опасения о прекращении военной помощи Украине и заверили, что продолжат поддерживать нашу страну вне зависимости от того, какими будут результаты промежуточных выборов в Конгресс 8 ноября.
Как сообщил во время брифинга заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Пател поддержка нашей страны останется непоколебимой. Его слова приводит Укринформ.
"Наша преданность украинским партнерам не просто непоколебима, она железная", — сказал он.
Пател добавил, что США продолжат делать все необходимое, чтобы у Украины было все необходимое для защиты себя и своей территориальной целостности.
Кроме того представитель Госдепа сообщил, что его ведомство находится в постоянном контакте с обеими партиями в Конгрессе.
Как сообщалось, накануне лидер меньшинства в Конгрессе республиканец Кевин МакКарти выразил скептицизм относительно дополнительных поставок военной помощи Украине.
В свою очередь бывший посол Украины в США, дипломат Владимир Ельченко в комментарии "Телеграфу" сообщил, что подобные заявления стоит воспринимать, как предвыборный популизм.