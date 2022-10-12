США, Европа и даже Восток не бросят Украину: Железняк назвал несколько веских причин

В обществе возникают опасения, что поддержки станет меньше после изменений в Конгрессе США

В ноябре этого года в США должны пройти выборы в Палату представителей, в связи с чем в украинском обществе возникло мнение, что это каким-то образом повлияет на ситуацию в Украине. Однако некоторые представители Верховной Рады Украины уверяют, что поддержка Украины будет расти при любых обстоятельствах.

Такое мнение высказал первый заместитель председателя Комитета Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в интервью изданию "Фокус".

Нардеп пояснил, что социальная модель в США выглядит так: сенат — за демократами, а палата представителей — за республиканцами. При этом Украину поддерживают обе партии в США, поэтому при любом результате выборов помощь Украине со стороны США сохранится.

"Даже если не считать гуманитарные и геополитические соображения, исключительно из прагматических, экономических интересов международным партнером гораздо выгоднее помочь Украине победить Путина, чем финансировать дополнительные расходы, которые создает РФ, расшатывая ситуацию в мире", — отметил Железняк.

Кроме того, он добавил, что в Европе все выборы уже прошли и, по его убеждению, в Европейском Союзе поддержка Украины будет только расти. То же касается и большинства других стран Востока.

"Ситуация в восточных странах тоже показывает, что они все больше будут склоняться на нашу сторону, за исключением разве что Ирана. Я уверен, что в Китае недовольны тем, как Украина дает отпор и проучивает РФ. Потому что в Китае показывали в своей пропаганде, что, вроде бы, у России есть действенная армия, а Россия и Китай — вместе. Соответственно, неудачи России на фронтах дискредитируют и сам Китай. Вдобавок, для экономики Китая наступают тяжелые времена. И об этом свидетельствует даже та дозированная информация, которая выходит наружу. К примеру, непогашенный кредитный долг в дефолте только одной китайской компании Evergrande достигает более $300 млрд и подобные проблемы будут только нарастать", — добавил народный депутат.

Железняк резюмировал, что мир стоит на пороге начала долгового кризиса, который серьезно волнует страны мира, а потому лучшим путем решения этого вопроса может стать окончание войны полной победой Украины. В противном случае — экономическая ситуация в мире будет только раскачиваться.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в НАТО заявили, что не могут допустить победы РФ в войне с Украиной, а потому Альянс усилит военную помощь нашей стране.