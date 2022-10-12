США, Європа і навіть Схід не кинуть Україну: Железняк назвав кілька вагомих причин

У суспільстві виникають побоювання, що підтримки стане менше після змін у Конгресі США

У листопаді цього року у США мають відбутися вибори до Палати представників, у зв'язку з чим в українському суспільстві виникла думка, що це якимось чином вплине на ситуацію в Україні. Однак, деякі представники Верховної Ради України запевняють, що підтримка України зростатиме за будь-яких обставин.

Таку думку висловив перший заступник голови Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк в інтерв'ю виданню "Фокус".

Нардеп пояснив, що соціальна модель у США має такий вигляд: сенат — за демократами, а палата представників — за республіканцями. При цьому Україну підтримують обидві партії в США, тому при будь-якому результаті виборів допомога Україні з боку США збережеться.

"Навіть якщо не брати до уваги гуманітарні і геополітичні міркування, виключно з прагматичних, економічних інтересів міжнародним партнером значно вигідніше допомогти Україні перемогти Путіна, ніж фінансувати додаткові видатки, які створює РФ, розхитуючи ситуацію у світі", — зазначив Железняк.

Крім того, він додав, що у Європі всі вибори вже пройшли, і, на його переконання, у Європейському Союзі підтримка України буде тільки зростати. Те ж саме стосується й більшості інших країн Сходу.

"Ситуація в східних країнах теж показує, що вони дедалі будуть більше схилятися на наш бік, за виключенням хіба що Ірану. Я впевнений, що в Китаї не задоволені тим, як Україна дає відсіч і провчає РФ. Бо в Китаї показували у своїй пропаганді, що, начебто, у Росії є дієва армія, а Росія і Китай — разом. Відповідно, невдачі Росії на фронтах дискредитують й сам Китай. На додачу, для економіки Китаю настають важкі часи. Й про це свідчить навіть та дозована інформація, яка виходить назовні. Наприклад, непогашений кредитний борг у дефолті тільки однієї китайської компанії Evergrande сягає більш як $300 млрд й подібні проблеми будуть тільки наростати", — додав народний депутат.

Железняк резюмував, що наразі світ стоїть на порозі початку боргової кризи, яка серйозно хвилює країні світу, а тому найкращим шляхом розв'язання цього питання може стати закінчення війни повною перемогою України. В інакшому випадку — економічна ситуація у світі буде тільки розгойдуватися.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у НАТО заявили, що не можуть допустити перемоги РФ у війні з Україною, а тому Альянс посилить військову допомогу нашій країні.