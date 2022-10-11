Генсек НАТО перед новым "Рамштайном": "Победы россии допустить нельзя"

Столтенберг заявил, что НАТО усилит помощь Украине

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что победы россии в украинском конфликте допустить нельзя, ведь такое развитие событий станет поражением НАТО. При этом массированный ракетный обстрел Украины, который россияне совершили накануне, он назвал признаком слабости.

Об этом Столтенберг заявил на брифинге накануне заседания министров обороны стран НАТО, которое состоится 12-13 октября в Брюсселе (расширенный формат "Рамштайн").

"То, что мы видели вчера (ракетные удары по Украине – ред.), является признаком слабости россии, потому что она не продвигается вперед на поле боя", – заявил генсек НАТО.

При этом он отметил, что 12-13 октября в Брюсселе министры обсудят оказание Украине еще большего количества помощи, включая системы противовоздушной обороны, а также усиление защиты критической инфраструктуры. Кроме того, НАТО планирует провести учения по ядерному сдерживанию уже на следующей неделе. По этому поводу Столтенберг добавил, что пока Альянс не видит признаков того, что российские власти могут нанести ядерный удар, но бдительность следует сохранять.

Также генсек НАТО сообщил, что глава Минобороны Украины Алексей Резников примет участие в заседании НАТО и встрече контактной группы по координации военной помощи Киеву. С ним, в частности, должны обсудить пути и ускорение поставок систем ПВО.

Ранее "Телеграф" сообщал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг уже получил официальную заявку от Украины на вступление в Альянс. Это решение Украины стало настоящим сюрпризом для политического руководства Америки, однако нашлись политики, искренне этому порадовавшиеся.