Генсек НАТО получил заявку на вступление Украины: подробности

В Офисе президента отметили, что параллельно ведут переговоры со странами-членами Альянса.

Во вторник, 4 октября, генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг получил заявку Украины о вступлении в НАТО, которую украинский президент Владимир Зеленский подписал 30 сентября.

О получении заявки генсеком НАТО на брифинге сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

"На сегодняшний день генеральный секретарь НАТО получил заявку официально путем ноты от Украины, и следующим этапом станет обсуждение этой заявки на уровне Североатлантического совета, то есть на уровне послов государств-членов НАТО в Брюсселе", — заявил Жовква.

При этом замглавы ОП добавил, что девять стран-членов НАТО уже поддержали членство Украины в Альянсе и опубликовали соответствующие обращения.

Что касается "ускоренной процедуры" вступления, то Жовква отметил, что речь идет об отсутствии необходимости ПДЧ (Плана действий по членству), как вступали в Альянс недавно Швеция и Финляндия.

"Украина рассчитывает на то, что движение к членству в НАТО будет продолжаться без применения инструмента Плана действий по членству, который до сих пор был одним из обязательных элементов", — заявил он.

Также в Офисе президента сообщили, что сейчас Владимир Зеленский и украинские дипломаты ведут переговоры с членами НАТО, чтобы заявка Украины получила практическое рассмотрение.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Евросоюзе оценили желание Украины вступить в НАТО в ускоренном порядке. В частности, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что это не основной вопрос сейчас, но оружие Украине нужно предоставлять вовремя.