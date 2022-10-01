В ЕС оценили желание Украины вступить в НАТО в ускоренном порядке

Евросоюз хочет сосредоточиться на военной помощи Украине

В субботу, 1 октября, на 220 день полномасштабного вторжения рф в Украину в Европейском Союзе прокомментировали заявку Киева на членство в НАТО.

С соответствующим заявлением выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает RTVE. Он заявил, что вступление Украины в НАТО "не является основным вопросом на данный момент".

Боррель добавил, что главное продолжать оказывать военную поддержку Украине, как это делалось до сих пор, и продолжать санкции против рф, которые, по его словам, "дают эффект". Дипломат добавил, что из-за широкомасштабного российского вторжения Евросоюз впервые использовал свои средства для закупки оружия и его доставки в страну, которая воюет.

"Вместе с вкладом США это то, что позволило Украине защитить себя", — заявил Боррель.

Жозеп также отметил, что ядерные угрозы рф только изолируют страну, но к угрозам кремля стоит относиться серьезно.

Ранее Боррель прокомментировал утечку газа в Балтийское море из газопровода "Северный поток". Дипломат считает, что утечки являются результатом умышленных действий.

Напомним, в ЕС существуют два плана того, как можно помочь Украине с танками.