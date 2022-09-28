Ситуация ухудшилась: три европейские страны призвали своих граждан покинуть россию

Ситуация в россии настораживает европейцев

Сразу три европейские страны призвали своих граждан немедленно покинуть россию или же воздержаться от поездок туда.

Как сообщают News.bg, ERR и PAP, такие призывы от внешнеполитических ведомств были обнародованы для жителей Болгарии, Эстонии, а затем и Польши. Сообщается, что причиной обнародования таких рекомендаций является "ухудшение ситуации" в россии.

МИД Эстонии обнародовал рекомендацию 26 сентября, там призвали пересмотреть свое пребывание в россии и полностью воздержаться от путешествий в районы, граничащие с Украиной. Кроме того, там напомнили, что владельцев двойного гражданства, россия рассматривает как своих граждан, что может стать причиной для мобилизации.

Днем 27 сентября аналогичное сообщение было обнародовано и МИД Болгарии, в котором также призвали своих граждан избегать больших скоплений людей и проявлять повышенную бдительность.

Позже в тот же день предупреждение обнародовали и для граждан Польши. МИД страны предупредило, что ехать в россию не стоит из-за отсутствия прямого авиасообщения, невозможности рассчитываться там польскими платежными картами, а также из-за угрозы произвольных обысков и задержаний со стороны силовиков.

"В случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных ситуаций эвакуация может быть значительно затруднена или даже невозможна", — подчеркнули там.

Вполне вероятно, что причиной такого решения стран является объявление мобилизации в россии и начала массовых протестов, во время которых российские силовики не гнушаются идти на радикальные меры против всех несогласных.