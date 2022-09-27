Изнасиловали гантелей: в россии поэта пытали за антивоенные стихи

Активист находится в изоляторе временного содержания

После объявления путиным частичной мобилизации в россии начались протесты во многих городах, однако силовики разгоняют людей, а некоторых арестовывают. Среди них — 31-летний Артем Камардин — поэт, принявший участие в акции "Маяковские чтения" 25 сентября в москве, а также другие активисты — Александра Попова, Александр Менюков, Николай Дайнека и Егор Штовба.

Как заявил адвокат Камардина Леонид Соловьев, 26 сентября поэта избили и затем изнасиловали с помощью гантели. Его девушку Александру Попову (которую позже отпустили из отделения полиции) тоже избивали, клеили суперклеем стикеры к лицу, пытались заклеить рот, вырывали волосы, толкали, угрожали групповым изнасилованием. Также полицейские показывали ей видео с пыткой ее парня. Скорую помощь активисту вызвали из-за сотрясения мозга, полученного во время избиения. Наружное кровотечение врачи не обнаружили. Утром адвокат сообщил, что Камардину отказали в госпитализации, его содержат под стражей.

Осмотр Камардина врачами

Также ранее во время обыска квартиры поэта Камардина заставили извиниться на камеру за свои стихи. На видео он стоял на коленях с руками закованными наручниками за спиной, на его лице видны следы побоев.

"Я извиняюсь, извиняюсь и каюсь перед российским многонациональным народом за сказанное мной вчера на Триумфальной площади", — заявил активист на видео.

На Попову был составлен административный протокол о "дискредитации" российской армии, по уголовному делу об экстремизме она проходит как свидетель. У нее обнаружили сотрясение мозга, ушибы мягких тканей головы, бедер и голеней. Свидетелем по делу является и Александр Менюков, которого во время обыска избили. В травмпункте у него обнаружили множественные ушибы в области правой ушной раковины, левого лучезапястного сустава и спины.

Кроме того, 26-летнего Николая Дайнека и 21-летнего Егора Штовбу, также принявших участие в поэтической акции, отправили в изолятор временного содержания на 48 часов.

Как сообщал "Телеграф" ранее, правоохранители разгоняют антимобилизационные митинги в городах россии — людей задерживают, друг друга они не отбивают у силовиков. Опубликованы многочисленные фотографии и видео протестов.