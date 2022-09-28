Ситуація погіршилася: три європейські країни закликали своїх громадян залишити росію

Ситуація у росії насторожує європейців

Відразу три європейські країни закликали своїх громадян негайно покинути росію або утриматися від поїздок туди.

Як повідомляють News.bg, ERR і PAP, такі заклики від зовнішньополітичних відомств були оприлюднені для жителів Болгарії, Естонії, а потім і Польщі. Повідомляється, що причиною оприлюднення таких рекомендацій є "погіршення ситуації" у рф.

МЗС Естонії оприлюднило рекомендацію 26 вересня, там закликали переглянути своє перебування у росії та повністю утриматися від подорожей до районів, що межують з Україною. Крім того, там нагадали, що власників подвійного громадянства рф розглядає як своїх громадян, що може стати причиною для мобілізації.

Вдень 27 вересня аналогічне повідомлення було оприлюднено і МЗС Болгарії, в якому також закликали своїх громадян уникати великих скупчень людей та виявляти підвищену пильність.

Пізніше того ж дня попередження було оприлюднено і для громадян Польщі. МЗС країни попередило, що їхати в росію не варто через відсутність прямого авіасполучення, неможливість розраховуватися там польськими платіжними картками, а також через загрозу довільних обшуків та затримання з боку силовиків.

"У разі різкого погіршення ситуації з безпекою, закриття кордонів або інших непередбачених ситуацій евакуація може бути значно складною або навіть неможливою", — підкреслили там.

Цілком імовірно, що причиною такого рішення країн є оголошення мобілізації в росії та початку масових протестів, під час яких російські силовики не гребують йти на радикальні заходи проти всіх незгодних.