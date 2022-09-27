Зґвалтували гантелею: в росії поета катували за антивоєнні вірші

Активіст перебуває в ізоляторі тимчасового утримання

Після оголошення путіним часткової мобілізації в росії почалися протести в багатьох містах, проте, силовики розганяють людей, а деяких арештовують. Серед них — 31-річний Артем Камардін — поет, який взяв участь в акції "Маяковські читання" 25 вересня в москві, а також інші активісти — Олександра Попова, Олександр Менюков, Микола Дайнека та Єгор Штовба.

Як заявив адвокат Камардіна Леонід Соловйов, 26 вересня поета побили і потім зґвалтували за допомогою гантелі. Його дівчину Олександру Попову (яку пізніше відпустили з відділку поліції) теж били, клеїли суперклеєм стікери до обличчя, намагалися заклеїти рота, виривали волосся, штурхали, погрожували груповим зґвалтуванням. Також поліцейські показували їй відео з тортурами її хлопця. Швидку допомогу активісту викликали через струс мозку, отриманого під час побиття. Зовнішньої кровотечі лікарі не виявили. Вранці адвокат повідомив, що Камардіну відмовили в госпіталізації, його тримають під вартою.

Огляд Камардіна лікарями

Також раніше під час обшуку квартири Камардіна поета змусили вибачитися на камеру за свої вірші. На відео він стояв на колінах із руками закутими наручниками за спиною, на його обличчі видно сліди побоїв.

"Я вибачаюсь, перепрошую і каюся перед російським багатонаціональним народом за сказане мною вчора на Тріумфальній площі", — заявив активіст на відео.

На Попову склали адміністративний протокол про "дискредитацію" російської армії, у кримінальній справі про екстремізм вона проходить як свідок. У неї виявили струс мозку, забиті місця м'яких тканин голови, стегон і гомілок. Свідком у справі є і Олександр Менюков, якого під час обшуку побили. У травмпункті в нього виявили множинні забиття в області правої вушної раковини, лівого променево-зап'ясткового суглоба та спини.

Крім того, 26-річного Миколу Дайнека та 21-річного Єгора Штовбу, які також взяли участь у поетичній акції, відправили до ізолятора тимчасового утримання на 48 годин.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, правоохоронці розганяють антимобілізаційні мітинги в містах росії — людей затримують, один одного вони не відбивають у силовиків. Опубліковані чисельні фотографії та відео протестів.