НАТО не будет участвовать в войне: у Зеленского объяснили причину

Смысл заявки Украины в НАТО заключается не в желании втянуть Альянс в войну

Заявка Украины на вступление в НАТО не станет поводом для Альянса вводить войска на территорию нашей страны, поскольку к моменту получения полноценного членства война против российской оккупации уже может закончиться.

Такое мнение высказал в эфире единого телемарафона новостей советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя решение Украины подать заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

"Я думаю, что войну можно будет завершить немного быстрее, чем мы пройдем все бюрократические процедуры", — сказал он.

По словам Подоляка, смысл подачи заявки заключался в том, чтобы зафиксировать направление развития украинской архитектуры безопасности. Кроме того, цель заключалась и в том, чтобы показать партнерам, что вопросы с оружием надо решить как можно быстрее.

Он добавил, что заявка сигнализирует о том, что Украина уже прочертила план своего политического движения, а теперь необходимо как можно быстрее закончить с войной и ускорить поставки тяжелой техники.

Подоляк также добавил, что завершение войны должно произойти сразу перед тем, как Украина станет полноценным членом Альянса, что предотвратит подобного рода войны в Европе.

Напомним, 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и НАТО являются де-факто, а теперь необходимо оформить статус де-юре.

Тем временем политолог Виталий Кулик специально для "Телеграфа" оценил, о чем говорит такой шаг Украины и какая перспектива для нашей страны получить статус полноценного члена Альянса.