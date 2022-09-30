Вступление Украины в НАТО: симметричный ответ путину или история со многими иксами

Виталий Кулик оценил "Телеграфу" перспективы членства в блоке и победу над россией

К подаче Украиной заявки на вступление в НАТО по ускоренной процедуре пока стоит относиться с осторожностью из-за ряда условий. Ведь сам факт обращения в Альянс еще не гарантирует 100%-но, что украинскую сторону уже завтра возьмут "под зонтик" этого военно-политического блока.

Такое мнение "Телеграфу" высказал политолог Виталий Кулик, оценивая сенсационное заявление президента Украины Владимира Зеленского и сегодняшнюю активность кремля.

"Я бы комментировал эту инициативу после официального заявления генерального секретаря НАТО и ООН. Тогда можно будет понять, насколько это симметричный или асимметричный ответ (путину, — авт.). На данный момент у меня есть несколько замечаний по этому заявлению. Да, это пока что не завтрашнее членство. Во-первых, мы видим, что даже такие страны, как Финляндия и Швеция прошли определенное время для того, чтобы получить членство в НАТО, а сегодня они полноценно не являются участниками Альянса, хотя приобрели этот статус. Во-вторых, это — применение ускоренной процедуры. Это сколько будет для Украины? Полгода, год? Или это будет специальная уникальная процедура для Украины. Поэтому, по-моему, есть еще много иксов в этой истории. Еще важная позиция: Альянс достаточно условно эффективен. Имею в виду, что в НАТО присутствуют страны, имеющие к Украине неявные территориальные претензии. Неофициальные, но имеющие. Это — Венгрия", — говорит эксперт.

Также, по его словам, в Альянсе присутствуют государства, политическое руководство которых занимает в отношении Украины недружественные позиции, среди которых, "опять же Венгрия". Кроме того, есть страны, в которых действует мощное пророссийское лобби, влияющее на принятие политических решений.

"Есть страны, которые имеют собственные интересы и не заинтересованы в том, чтобы Украина получила такую мощную поддержку, как зонтик Альянса, — продолжает он. — Которые имеют специфические отношения с РФ. Не знаю, например, каким будет поведение Турции, как отреагируют другие страны, которые имеют настороженное отношение к Украине, но которые являются членами Альянса, поэтому НАТО условно эффективен. И третья позиция: в случае даже агрессии россии против страны-члена НАТО, не гарантирую, что блок примет быстрое однозначное решение коллективной безопасности — то есть будет ли действовать симметрично силой, а не прибегнет к затягиванию процедуры согласований и операций в дипломатические меры".

Поэтому, по мнению политолога, НАТО на данном этапе является условно эффективной стороной для Украины, "и я бы не слишком надеялся на его зонтик, что это решение всех наших проблем безопасности в войне с россией".

"Нам следует ориентироваться и надеяться исключительно на наши Вооруженные Силы и на ту военно-политическую поддержку, которую нам оказывают страны НАТО. Но в первую очередь — на наши ВСУ", — говорит Кулик.

Напомним, в пятницу, 30 сентября, на 219-й день полномасштабного вторжения россии президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО, на котором были рассмотрены вопросы обеспечения коллективной безопасности Украины и евроатлантического пространства.

По итогам встречи стало известно о сенсационном решении: Украина подает официальную заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке.

Как сообщал "Телеграф", 30 сентября президент россии владимир путин подписал документы о так называемом "присоединении оккупированных территорий" к составу рф. Кремль, несмотря на поражения на фронте, хотел проверить аннексию по крымскому сценарию, сначала проведя в захваченных регионах псевдореферендумы, а затем объявив их независимыми.