НАТО не братиме участі у війні: у Зеленського пояснили причину

Сенс заявки України до НАТО полягає не в бажанні втягнути Альянс у війну.

Заявка України на вступ до НАТО не стане приводом для Альянсу вводити війська на територію нашої країни, оскільки на момент набуття повноцінного членства війна проти російської окупації вже може закінчитися.

Таку думку в ефірі єдиного телемарафону новин висловив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи рішення України подати заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою.

"Я думаю, що війну можна буде завершити трохи швидше, ніж ми пройдемо всі бюрократичні процедури", — сказав він.

За словами Подоляка, сенс подання заявки полягав у тому, щоб зафіксувати напрямок розвитку української архітектури безпеки. Крім того, мета полягала і в тому, щоб показати партнерам, що питання зі зброєю треба вирішити якнайшвидше.

Він додав, що заявка сигналізує про те, що Україна вже прокреслила план свого політичного руху, а тепер необхідно якнайшвидше закінчити з війною та прискорити постачання важкої техніки.

Подоляк також додав, що завершення війни має відбутися відразу перед тим, як Україна стане повноцінним членом Альянсу, що стане запобіжником для подібних війн у Європі.

Нагадаємо, 30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та НАТО є де-факто, а тепер необхідно оформити статус де-юре.

Тим часом політолог Віталій Кулик спеціально для "Телеграфа" оцінив, про що говорить такий крок України і яка перспектива для нашої країни отримати статус повноцінного члена Альянсу.