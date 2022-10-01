Сюрприз для США от Зеленского: что узнали в Politico о заявке Украины в НАТО

Мнения в США разделились

Подача Украиной заявки в НАТО и то, что наша страна хочет попасть в Альянс по ускоренному процессу стало неожиданностью для Белого дома. Чтобы это произошло немедленно, нужно одобрение всех 30 стран-участниц.

Как отмечает Politico, запад опасается, что если Украина вступит в НАТО немедленно это поставит США и россию в условия войны из-за вторжения в Украину и проведения псевдореферендумов для захвата территорий и легитимизации аннексии в рф. В статье ссылаются на американских чиновников, знакомых с ситуацией, что в администрации президента США заявление об ускоренном вступлении стало неожиданностью.

Politico также задали вопрос спикеру Нэнси Пэлоси о вступлении Украины в НАТО — однозначной поддержки она не высказала, но заявила о важности гарантий безопасности для Украины. При этом конгрессмен Майк Куигли почти одновременно с Пэлоси высказал другое мнение. "Борьба Украины — это причина, по которой мы вообще создали НАТО", — сказал он. Отметим, что Куигли был в Украине после начала вторжения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в россии уже отреагировали на желание Украины стать членом НАТО — традиционно, очередной истерикой и заявлениями о войне с Альянсом. В организации отметили, что НАТО стороной конфликта не является, но поддерживать Украину продолжит.