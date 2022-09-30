В россии отреагировали на громкое заявление Зеленского о НАТО

Российские депутаты разделились во мнениях — кое-кто переживает, чтобы НАТО не вмешалось в войну

Мимо новости о том, что Украина подает заявку на вступление в Североатлантический Альянс, не смогли против в российской федерации. Представители госдумы разделились во мнениях — пока одни говорили, что украинская сторона хочет втянуть НАТО в войну, другие утверждали, что устав Альянса не позволит принять Украину. Слова российских депутатов цитируют их СМИ.

Так, лидер "Либерально-демократической партии россии" Леонид Слуцкий одним из первых отреагировал на намерение Украины вступить в НАТО.

"Заявление Зеленского о заявке Киева на ускоренное вступление в НАТО звучит как прямое приглашение альянса вступить в военный конфликт с россией", — заявил он.

В противоположность этому мнению высказался "единоросс" Владимир Джабаров, который коротко сказал: "Альянс не будет ввязываться в войну с рф из-за Украины".

Следом за ним свое мнение озвучил первый заместитель председателя комитета госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Он предположил, что уставные правила НАТО не позволят принять Украину в Североатлантический союз.

"Есть процедуры внутри НАТО, и трудно представить, что кто-то в той сложной нынешней ситуации, когда нужно натовцам демонстрировать свою солидарность, будет готов сломать так долго формировавшиеся внутренние документы и объявлять, что Украина является членом этого военного блока", — сказал он в комментарии российскому "Интерфаксу".

"Вишенкой на торте" в этой бурной дискуссии о вступлении Украины в НАТО стала официальная представительница МИД РФ Мария Захарова. Лучших слов, чем "натовская помойка" и "кровавые мясники", она для выражения своей позиции придумать не смогла.

"Сегодня каждый выбрал свой путь. Кровавые мясники, убивающие женщин и детей, в НАТОвскую помойку. А мы в будущее. Будет тяжело? Да. Потому что падать вниз всегда легче, чем набирать высоту. Но ведь вы помните: ползти нам исторически мешают крылья. Вперед, вместе, во имя света и с Богом!", — издала она в своем Telegram-канале.

Напомним, что решение о подаче Украиной заявки в НАТО было принято по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны в пятницу, 30 сентября. Документ уже подписан, а власти рассчитывают, что Альянс рассмотрит его в ускоренном порядке.