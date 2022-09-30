Экстренный брифинг генсека НАТО: Столтенберг отреагировал на заявления Зеленского и шаги путина

В организации отметили, что Альянс не являются стороной конфликта

В пятницу, 30 сентября, на 219 день полномасштабного вторжения рф в Украину в НАТО отреагировали на решение президента рф владимира путина об аннексии оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

С соответствующим заявлением выступил на брифинге в пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что Альянс осуждает российскую агрессию и будет поддерживать Украину столько, сколько понадобится. При этом, по его словам, НАТО не является стороной конфликта.

В НАТО также прокомментировали заявку Украины на вступление в Альянс, которую в пятницу подал президент Украины Владимир Зеленский.

"Каждая демократическая страна имеет право подавать заявку в НАТО, но решение будут принимать консенсусом все страны-члены альянса", — заявил Столтенберг

Столтенберг отметил, что для наступления мира необходимо, что путинские войска прекратили воевать.

"Если Россия прекратит воевать — не будет войны. Если Украина прекратит воевать — не будет Украины", — сказал генсек НАТО.

Также Столтенберг отметил, что россии по поводу ядерной эскалации уже сделаны предупреждения о "самых серьезных последствиях".

Напомним, после успешного наступления ВСУ на Харьковском направлении кровавый диктатор срочно провел так называемые "референдумы" на оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Затем путин признал данные регионы "независимыми", а 30 сентября президент рф подписал договоры с гауляйтерами этих областей о "присоединении" к рф.

В США заявили, что будут поддерживать восстановление территориальной целостности Украины столько, сколько потребуется.