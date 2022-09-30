В Бундестаге призывают лишить Путина права вето в СБ ООН

Поведение России ясно продемонстрировало острую необходимость реформы ООН

России больше нельзя доверять охрану международного правопорядка как постоянному члену Совета Безопасности права ООН. Президента Путина необходимо лишить права вето в СБ ООН.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат немецкого Бундестага, спикер парламентской группы ХДС/ХСС по вопросам международной политики Юрген Харт.

"Поведение России как в Восточной Европе, так и на международных площадках ясно продемонстрировало острую необходимость реформы ООН. России, очевидно, нельзя доверять охрану международного права как постоянному члену Совета Безопасности ООН. Необходимо будет найти новые пути для включения большего числа стран, представляющих больше людей в высшем директивном органе ООН", — заявил политик.

"Президенту Путину больше не должно быть позволено иметь право вето в СБ ООН и тем самым парализовать самый важный миротворческий орган нашего мира", — подытожил Юрген Харт.

Ранее, руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, которая осуществляет свою деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО, Александр В. Данилюк заявил, что угроза РФ о применении ядерного оружия против Украины является нарушением Будапештского меморандума, составляющего часть Договора о нераспространении ядерного оружия, и разрушает тем самым систему международной ядерной безопасности. На основании того, что Будапештский меморандум предусматривает оказание помощи Совбезом ООН, в том числе, из-за угрозы применении ядерного оружия, РФ должна быть исключена из Совбеза ООН, а в Украину направлены силы ООН для принуждения РФ к миру.