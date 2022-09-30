У Бундестазі закликають позбавити Путіна права вето в РБ ООН

Поведінка Росії ясно продемонструвала гостру необхідність реформи ООН

Росії не можна довіряти охорону міжнародного правопорядку як постійному члену Ради Безпеки права ООН. Президента Путіна необхідно позбавити права вето у РБ ООН.

Про це у коментарі Guildhall заявив депутат німецького Бундестагу, речник парламентської групи ХДС/ХСС з питань міжнародної політики Юрген Харт.

"Поведінка Росії як у Східній Європі, так і на міжнародних майданчиках ясно продемонструвала гостру необхідність реформи ООН. Росії, очевидно, не можна довіряти охорону міжнародного права як постійному члену Ради Безпеки ООН. Потрібно буде знайти нові шляхи для включення більшої кількості країн, які представляють більше людей у ​​найвищому директивному органі ООН", — заявив політик.

"Президенту Путіну більше не повинно бути дозволено мати право вето в РБ ООН і тим самим паралізовувати найважливіший миротворчий орган нашого світу", — підсумував Юрген Харт.

Раніше, керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи з протидії гібридним загрозам, яка здійснює свою діяльність у рамках співробітництва Україна-НАТО, Олександр В. Данилюк заявив, що загроза РФ щодо застосування ядерної зброї проти України є порушенням Будапештського меморандуму, що становить частину Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, і тим самим руйнує систему міжнародної ядерної безпеки. На підставі того, що Будапештський меморандум передбачає надання допомоги Радбезом ООН, в тому числі через погрозу застосування ядерної зброї, РФ має бути виключена з Ради безпеки ООН, а в Україну спрямовані сили ООН для примусу РФ до миру.