Екстрений брифінг генсека НАТО: Столтенберг відреагував на заяви Зеленського та кроки путіна

У п’ятницю, 30 вересня, на 219 день повномасштабного вторгнення рф в Україну в НАТО відреагували на рішення президента росії володимира путіна про анексію окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

З відповідною заявою виступив на брифінгу в п’ятницю генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він зазначив, що Альянс засуджує російську агресію та підтримуватиме Україну стільки, скільки знадобиться. При цьому, з його слів, НАТО не є стороною конфлікту.

У НАТО також прокоментували заявку України на вступ до Альянсу, яку у п’ятницю подав президент України Володимир Зеленський.

"Кожна демократична країна має право подавати заявку до НАТО, але рішення ухвалюватимуть консенсусом усі країни-члени альянсу", — заявив Столтенберг.

Столтенберг зазначив, що для миру необхідно, що путінські війська припинили воювати.

"Якщо росія припинить воювати — не буде війни. Якщо Україна припинить воювати — не буде України", — сказав генсек НАТО.

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