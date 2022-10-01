Сюрприз для США від Зеленського: що дізналися у Politico про заявку України до НАТО

Думки у США розділилися

Подання Україною заявки до НАТО і те, що наша країна хоче потрапити до Альянсу щодо прискореного процесу, стало несподіванкою для Білого дому. Щоб це сталося негайно, потрібне схвалення всіх 30 країн-учасниць.

Як зазначає Politico, захід побоюється, що якщо Україна вступить до НАТО негайно це поставить США та росію в умови війни через вторгнення в Україну та проведення псевдореферендумів для захоплення територій та легітимізації анексії в Росії. У статті посилаються на американських чиновників, знайомих із ситуацією, що в адміністрації президента США заява про прискорений вступ стала несподіванкою.

Politico також запитали спікера Ненсі Пелосі про вступ України до НАТО — однозначної підтримки вона не висловила, але заявила про важливість гарантій безпеки для України. При цьому конгресмен Майк Куіглі майже одночасно з Пелосі висловив іншу думку. "Боротьба України — це причина, через яку ми взагалі створили НАТО", — сказав він. Зазначимо, що Куіглі був в Україні після початку вторгнення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в росії вже відреагували на бажання України стати членом НАТО традиційно черговою істерикою та заявами про війну з Альянсом. В організації наголосили, що НАТО стороною конфлікту не є, але підтримувати Україну продовжить.