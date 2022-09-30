У росії відреагували на гучну заяву Зеленського про НАТО

Російські депутати розділилися у думках — дехто переймається, щоб НАТО не втрутилося у війну

Повз новину про те, що Україна подає заявку на вступ у Північноатлантичний Альянс не змогли проти у російській федерації. Представники держдуми розділилися у думках — поки одні говорили, що українська сторона хоче втягнути НАТО у війну, інші — стверджували, що статут Альянсу не дозволить прийняти Україну. Слова російських депутатів цитують їх ЗМІ.

Так, лідер "Ліберально-демократичної партії росії" Леонід Слуцький одним з перших відреагував на намір України вступити до НАТО.

"Заява Зеленського про заявку Києва на прискорений вступ до НАТО звучить як пряме запрошення альянсу вступити у військовий конфлікт з росією", — заявив він.

На противагу цій думці висловився "єдинорос" Володимир Джабаров, який коротко сказав: "Альянс не вплутуватиметься у війну з рф через Україну".

Слідом за ним свою думку озвучив перший заступник голови комітету держдуми з міжнародних справ Дмитро Новіков. Він припустив, що статутні правила НАТО не дозволять прийняти Україну до Альянсу.

"Є процедури всередині НАТО, і важко уявити, що хтось у тій складній нинішній ситуації, коли потрібно натовцям демонструвати свою солідарність, буде готовий зламати внутрішні документи, які так довго формувалися, і оголошувати, що Україна є членом цього військового блоку", — сказав він у коментарі російському "Інтерфаксу".

"Вишенькою на торті" у цій бурхливій дискусії щодо вступу України до НАТО стала офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова. Кращих слів, аніж "натівська помийка" та "криваві м'ясники" вона для висловлення своєї позиції придумати не змогла.

"Сьогодні кожен вибрав свій шлях. Криваві м'ясники, що вбивають жінок і дітей, у НАТОвську помийку. А ми у майбутнє. Буде важко? Так. Бо падати донизу завжди легше, ніж набирати висоту. Але ж ви пам'ятаєте: повзти нам історично заважають крила. Вперед, разом, в ім'я світла і з Богом!", — видала у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, що рішення про подання Україною заявки до НАТО було ухвалене за підсумками засідання Ради національної безпеки й оборони у п'ятницю, 30 вересня. Документ вже підписаний, а влада розраховує, що Альянс розгляне його у пришвидшеному порядку.