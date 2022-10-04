Генсек НАТО отримав заявку на вступ України: подробиці

В Офісі президента зазначили, що паралельно ведуть переговори з країнами-членами Альянсу

У вівторок, 4 жовтня, генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг отримав заявку України про вступ до НАТО, яку український президент Володимир Зеленський підписав 30 вересня.

Про отримання заявки генсеком НАТО під час брифінгу повідомив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

"На сьогодні генеральний секретар НАТО отримав заявку офіційно шляхом ноти від України, і наступним етапом стане обговорення цієї заявки на рівні Північноатлантичної ради, тобто на рівні послів держав-членів НАТО у Брюсселі", — заявив Жовква.

При цьому заступник голови ОП додав, що дев'ять країн-членів НАТО вже підтримали членство України в Альянсі й опублікували відповідні звернення.

Щодо "прискореної процедури" вступу, то Жовква зазначив, що мова йде про відсутність необхідності ПДЧ (Плану дій щодо членства), як вступали в Альянс нещодавно Швеція та Фінляндія.

"Україна розраховує на те, що рух до членства в НАТО буде продовжуватися без застосування інструменту Плану дій щодо членства, який до сьогодні був одним з обов'язкових елементів", — заявив він.

Також в Офісі президента повідомили, що наразі Володимир Зеленський та українські дипломати ведуть переговори з членами НАТО, щоб заявка України набула практичного розгляду.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Євросоюзі оцінили бажання України вступити до НАТО у прискореному порядку. Зокрема, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що це не основне питання зараз, але зброю Україні треба надавати вчасно.