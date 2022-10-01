У ЄС оцінили бажання України вступити до НАТО у прискореному порядку

Євросоюз хоче зосередитись на військовій допомозі Україні

У суботу, 1 жовтня, на 220 день повномасштабного вторгнення рф в Україну в Європейському Союзі прокоментували заявку Києва на членство в НАТО.

З відповідною заявою виступив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє RTVE. Він заявив, що вступ України до НАТО "не є основним питанням на цей час".

Боррель додав, що головне продовжувати надавати військову підтримку Україні, як це робилося досі, і продовжувати санкції проти рф, які, за його словами, "дають ефект". Дипломат додав, що через широкомасштабне російське вторгнення Євросоюз вперше використав свої кошти для закупівлі зброї та її доставки до країни, яка воює.

"Разом із внеском США це те, що дозволило Україні захистити себе", — заявив Боррель.

Жозеп також зазначив, що ядерні погрози росії лише ізолюють країну, але до погроз кремля варто ставитися серйозно.

Раніше Боррель прокоментував витік газу у Балтійське море з газопроводу "Північний потік". Дипломат вважає, що виток є результатом умисних дій.

Нагадаємо, в ЄС є два плани того, як можна допомогти Україні з танками.