Вступление Украины в НАТО: экс-посол США в Украине дал прогноз по срокам

Дипломат уверен, что Украина преодолеет все проблемы на пути к Североатлантическому альянсу

Подача заявки Украины на вступление в НАТО по ускоренной процедуре стала удивлением для многих западных политиков, но уж точно не для украинцев. Искренне порадовался за такой важный шаг для нашего государства и бывший посол США в Украине Уильям Тейлор. Более того — он уверен, что весь процесс проведения реформ, а затем самого вступления в Альянс не займет у нашей страны больше пяти лет.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью "НВ", передает "Телеграф". По словам Тейлора, Украина с 2008 года четко демонстрирует желание стать полноценным участником НАТО, а, значит, наши усилия должны быть вознаграждены.

Также американский дипломат не сомневается в том, что мы станем победителями в нынешней полномасштабной войне с россией. Этот процесс и станет основным толчком к принятию Украины в оборонный союз.

"Я думаю, что это произойдет в течении следующих пяти лет, — рассуждает о сроках вступления в НАТО Уильям Тейлор. — Как только Украина восстановит контроль над всеми своими территориями, начнется процесс восстановления всей уничтоженной врагом инфраструктуры — мостов, дорог, больниц, школ. Все это очень важно".

Также американец подчеркивает, что за это время украинцам придется кардинально изменить свое общество, что вряд ли станет проблемой — война уже во многом с этим помогла. Также наше государство укрепит демократию и верховенство права.

"Я думаю, в стране и за ее пределами будет много мотивации для того, чтобы продолжать развитие Украины, и частью этого развития, конечно же, станет вступление Украины в ЕС", — отмечает дипломат.

Членство в Евросоюзе ускорит проведение большинства реформ, считает Тейлор. Таким образом часть требований к членству в НАТО уже будет автоматически выполнена. В целом же вступление в Североатлантический альянс, по мнению американца, станет для Украины окончательной точкой в защите суверенитета перед российской федерацией.

Отметим, что Уильям Тейлор не только был американским послом в Украине, но и занимал должность специального поверенного в делах США в нашей стране. Помимо этого у него в копилке имеется хороший воинский опыт — он прошел военную академию США в Вест-Поинте, воевал во Вьетнаме, а также был советников по обороне в американской миссии в НАТО.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг уже получил официальную заявку от Украины на вступление в Альянс.

Также мы писали, что такое решение Украины стало настоящим сюрпризом для политического руководства Америки.