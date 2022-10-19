В США призывают сократить военную помощь Украине: экс-посол объяснил, что это значит

Владимир Ельченко рассказал "Телеграфу", почему "зрады" никакой нет

Резонансные тревожные заявления в Соединенных Штатах Америки со стороны отдельных политиков по поводу возможного сокращения военной поддержки Украины являются в основном предвыборным популизмом, ведь в целом общественное мнение в Штатах одобряет поставки оружия украинской стороне на фоне войны с россией.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал бывший посол Украины в США, дипломат Владимир Ельченко.

Отметим, ранее лидер меньшинства в Конгрессе республиканец Кевин Маккарти выразил скептицизм по поводу дополнительных поставок военной помощи Украине в ситуации, когда республиканцы снова получат большинство в Палате представителей.

В то же время бывший президент США Барак Обама также заявил, что США и союзникам стоило бы честно сказать Украине, как далеко они могут зайти в поддержке. При этом он подчеркнул, что украинцы должны сами решать, как далеко им продвигаться и правильно распоряжаться полученной помощью.

"Чистый предвыборный популизм, борьба между двумя партиями. У Украины всегда была и будет крепкая двухпартийная поддержка. Не забывайте, что 75% американцев поддерживают предоставление Украине военной поддержки. Это еще и большой плюс рабочих мест в ВПК США", — отметил нам экс-посол Ельченко.

Напомним, ранее народный депутат Ярослав Железняк объяснял, почему результаты промежуточных выборов в США не скажутся на предоставлении военной помощи Украине.