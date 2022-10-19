В США прозвучали тревожные для Украины заявления по военной помощи: в чем причина

В США усомнились в стабильности поставок военной помощи Украине в будущем

В США накануне промежуточных выборов в Конгресс прозвучали тревожные для Украины заявления относительно предоставления военной помощи.

Как пишет Business Insider, лидер меньшинства в Конгрессе республиканец Кевин МакКарти выразил скептицизм относительно дополнительных поставок военной помощи Украине в ситуации, когда республиканцы вновь возьмут большинство в Палате представителей.

"Я думаю, что люди будут сидеть в условиях рецессии, и они не собираются выписывать Украине карт-бланш", — сказал он.

По его словам, тема Украины остается важной для республиканцев, но они также обеспокоены внутренними проблемами США.

Издание отмечает, что комментарий МакКарти отображает растущее среди республиканцев, особенно сторонников экс-президента Дональда Трампа, количество вопросов относительно устойчивости поддержки Украины в условиях высокой инфляции внутри США. Ожидается, что в случае победы республиканцев конгрессмен станет спикером Палаты представителей.

Вместе с тем бывший президент США Барак Обама тоже заявил, что США и союзникам стоило бы честно сказать Украине, как далеко они могут зайти в поддержке.

При этом он подчеркнул, что украинцы должны сами решать как далеко им продвигаться и как правильно распоряжаться полученной помощью.

"Мы должны честно сказать Украине, что мы можем сделать, а что нет. США, НАТО и остальные должны самостоятельно определить линии, исходя из расчета, что конфликт россии и Украины может перерасти в эскалацию между рф, США и НАТО", — сказал он.

Как сообщалось ранее, нардеп Ярослав Железняк ранее объяснил, почему итоги промежуточных выборов в США не скажутся на предоставлении военной помощи Украине.