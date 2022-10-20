Чи зміниться підтримка України після виборів до Конгресу: у Держдепі США дали чітку відповідь

У США кажуть, що підтримка України не зменшиться після виборів

У США розвіяли побоювання про припинення військової допомоги Україні та запевнили, що продовжать підтримувати нашу країну незалежно від того, якими будуть результати проміжних виборів до Конгресу 8 листопада.

Як повідомив під час брифінгу заступник спікера Державного департаменту США Ведант Пател, підтримка нашої країни залишиться непохитною. Його слова наводить Укрінформ.

"Наша відданість українським партнерам не просто непохитна, вона залізна", — сказав він.

Пател додав, що США продовжать робити все необхідне, щоб Україна мала все необхідне для захисту себе і своєї територіальної цілісності.

Крім того, представник Держдепу повідомив, що його відомство перебуває в постійному контакті з обома партіями в Конгресі.

Як повідомлялося, напередодні лідер меншості в Конгресі республіканець Кевін Маккарті висловив скептицизм щодо додаткових постачань військової допомоги Україні.

Своєю чергою колишній посол України в США дипломат Володимир Єльченко в коментарі "Телеграфу" повідомив, що подібні заяви варто сприймати як передвиборчий популізм.