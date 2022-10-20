Чи зміниться підтримка України після виборів до Конгресу: у Держдепі США дали чітку відповідь
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У США кажуть, що підтримка України не зменшиться після виборів
У США розвіяли побоювання про припинення військової допомоги Україні та запевнили, що продовжать підтримувати нашу країну незалежно від того, якими будуть результати проміжних виборів до Конгресу 8 листопада.
Як повідомив під час брифінгу заступник спікера Державного департаменту США Ведант Пател, підтримка нашої країни залишиться непохитною. Його слова наводить Укрінформ.
"Наша відданість українським партнерам не просто непохитна, вона залізна", — сказав він.
Пател додав, що США продовжать робити все необхідне, щоб Україна мала все необхідне для захисту себе і своєї територіальної цілісності.
Крім того, представник Держдепу повідомив, що його відомство перебуває в постійному контакті з обома партіями в Конгресі.
Як повідомлялося, напередодні лідер меншості в Конгресі республіканець Кевін Маккарті висловив скептицизм щодо додаткових постачань військової допомоги Україні.
Своєю чергою колишній посол України в США дипломат Володимир Єльченко в коментарі "Телеграфу" повідомив, що подібні заяви варто сприймати як передвиборчий популізм.