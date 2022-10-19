У США закликають скоротити військову допомогу Україні: експосол пояснив, що це означає

Володимир Єльченко розповів "Телеграфу", чому зради ніякої немає

Резонансні тривожні заяви в Сполучених Штатах Америки з боку окремих політиків щодо можливого скорочення військової підтримки України являються здебільшого передвиборчим популізмом, адже здебільшого суспільна думка в Штатах схвалює постачання зброї українській стороні на фоні війни з росією.

На цьому в коментарі "Телеграфу" наголосив колишній посол України в США, дипломат Володимир Єльченко.

Зазначимо, раніше лідер меншості в Конгресі республіканець Кевін Маккарті висловив скептицизм щодо додаткових постачань військової допомоги Україні в ситуації, коли республіканці знову візьмуть більшість у Палаті представників.

Водночас колишній президент США Барак Обама також заявив, що США та союзникам варто було б чесно сказати Україні, як далеко вони можуть зайти в підтримці. При цьому він наголосив, що українці мають самі вирішувати, як далеко їм просуватися і як правильно розпоряджатися отриманою допомогою.

"Чистий передвиборчий популізм, боротьба між двома партіями. Україна завжди мала і матиме міцну двопартійну підтримку. Не забувайте, що 75% американців підтримують надання Україні військової підтримки. Це ще і великий плюс робочих місць у ВПК США", — зазначив нам експосол Єльченко.

Нагадаємо, раніше народний депутат Ярослав Железняк пояснював, чому результати проміжних виборів у США не позначаться на наданні військової допомоги Україні.