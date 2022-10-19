У США пролунали тривожні для України заяви щодо військової допомоги: у чому причина

У США засумнівалися у стабільності постачання військової допомоги Україні в майбутньому

У США напередодні проміжних виборів до Конгресу пролунали тривожні для України заяви щодо надання військової допомоги.

Як пише Business Insider, лідер меншості в Конгресі республіканець Кевін Маккарті висловив скептицизм щодо додаткових постачань військової допомоги Україні в ситуації, коли республіканці знову візьмуть більшість у Палаті представників.

"Я думаю, що люди сидітимуть в умовах рецесії, і вони не збираються виписувати Україні карт-бланш", — сказав він.

За його словами, тема України залишається важливою для республіканців, але вони також стурбовані внутрішніми проблемами США.

Видання зазначає, що коментар МакКарті показує зростаючу серед республіканців, особливо прихильників експрезидента Дональда Трампа, кількість питань щодо стійкості підтримки України в умовах високої інфляції всередині США. Очікується, що у разі перемоги республіканців конгресмен стане речником Палати представників.

Водночас колишній президент США Барак Обама також заявив, що США та союзникам варто було б чесно сказати Україні, як далеко вони можуть зайти в підтримку.

При цьому він наголосив, що українці мають самі вирішувати, як далеко їм просуватися і як правильно розпоряджатися отриманою допомогою.

"Ми повинні чесно сказати Україні, що ми можемо зробити, а що ні. США, НАТО та інші повинні самостійно визначити лінії, виходячи з розрахунку, що конфлікт росії та України може перерости в ескалацію між рф, США та НАТО", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, нардеп Ярослав Железняк раніше пояснив, чому результати проміжних виборів у США не позначаться на наданні військової допомоги Україні.