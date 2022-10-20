Громкие заявления в США о сокращении военной поддержки: какой "план Б" существует для Украины

Эксперты-международники оценили "Телеграфу" угрозу изменения курса Штатов по вооружению украинской армии

Отдельные заявления представителей американского политикума относительно коррекции военной поддержки Украины, или даже прекращения поставок оружия и финансирования, следует с одной стороны воспринимать сдержанно, но с другой — позиция некоторых политиков США действительно является тревожным звоночком для Киева. Хотя военная поддержка все равно продолжится, учитывая один ключевой фактор.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета, эксперт-международник Максим Яли, комментируя громкие резонансные заявления республиканца Кевина Маккарти и экс-президента США Барака Обамы (представляющего провластную Демократическую партию).

Как сообщалось, ранее лидер меньшинства в Конгрессе Кевин Маккарти выразил скептицизм по поводу дополнительных поставок военной помощи Украине в ситуации, когда республиканцы снова получат большинство в Палате представителей по результатам промежуточных выборов, которые состоятся 8 ноября.

В то же время Обама также заявил, что США и союзникам стоило бы честно сказать Украине, как далеко они могут зайти в поддержку Киева. При этом он подчеркнул, что украинцы должны сами решать, как далеко им продвигаться и правильно распоряжаться полученной помощью.

"Маккарти, прежде всего, возглавляет ту фракцию республиканцев в Конгрессе, которые являются крупнейшими сторонниками Трампа (экс-президента США Дональда Трампа, — Авт.). Поэтому здесь в принципе перекликаются эти заявления с риторикой самого Трампа. Но в целом это далеко не единственная фракция в Республиканской партии. Что хорошо для нас — пока существует двухпартийный консенсус (в отношении Украины, — Авт.) Однако, конечно, это все равно тревожные сигналы накануне выборов в Конгресс США, в случае победы на них республиканцев ситуация с помощью Украине может быть скорректирована. Однако есть ленд-лиз — "план Б", — который до сих пор в принципе еще не заработал, и дающий нам возможность без согласия Конгресса выделять Украине военную помощь", — отмечает Яли.

Комментируя слова Обамы, эксперт пояснил, что в Демократической партии и администрации президента США Джо Байдена также есть крыло демократов, которые выступают за уменьшение военной помощи Украине и призывают к переключению на внутренние проблемы Соединенных Штатов. То есть, "украинский вопрос" все время находится в дискуссионном открытом поле.

Эксперт по международным отношениям Олег Белоколос в комментарии "Телеграфу" обратил внимание, что тема вооружения Украины в США стала немного заполитизированной. Но трагедии из этого делать не следует.

"Надо начать с того, чтобы несколько снизить эмоциональный градус, потому что в последние дни в соцсетях некоторые люди просто бьются в истерике, мол, давайте уже нам к вечеру какие-то системы (ПВО, — Авт.). Надо спокойнее относиться и нервы беречь. Политики — на то и политики, чтобы делать заявления. Мы должны понимать, что внешней политикой США занимается администрация Белого дома, президента. Позиция по войне была определена в десятках документов, официальных заявлениях о том, что помощь будет расширяться и углубляться. И мы видим это на каждой встрече, которая проходит в Рамштайне, что именно США там играют ведущую роль. Чтобы консолидировать международную поддержку Украины в военном контексте", — говорит он.

Хотя, как отметил эксперт, в Украине должны понимать, что в Штатах есть политики, которые ретранслируют опасения некоторой части граждан (которые, кроме США, есть и в других странах Европы и мира), что помощь может втянуть Америку в войну, а затем, мол, это может "завершиться ядерным апокалипсисом". "Поэтому эти настроения тоже надо понимать. — продолжил он. — И мы тоже не сильно беспокоились, когда в Сирии россияне сравнивали с землей Алеппо. А многие из нас и не знали, что там происходит и какие были человеческие страдания. У людей (в частности в США) есть планы, состояние, дети, и никто не хочет, образно говоря, "гореть в ядерном огне".

"Надо спокойнее относиться. К сожалению, наше общество, возможно, некоторые даже представители нашей администрации, не совсем понимают, как работает механизм выработки принятия внешнеполитических решений в США. Он проходит определенную трансформацию, постоянно находится в движении, в динамике, реагирует на изменения в настроениях американцев… Но поддержка Украины среди населения Штатов — где-то на уровне 60-70%. Следовательно, на подобные заявления политиков нам не нужно так болезненно реагировать… У нас есть официальная поддержка со стороны Вашингтона… Но конечно не нужно сидеть, сложа руки, на это все смотреть (касаемо заявлений противников вооружения ЗСУ, — Авт.). Есть наш МИД, посольство Украины в США, которые должны ежедневно работать, убеждать, выходить на медиа, идти в Конгресс и разговаривать, склонять, находить аргументы, дискутировать с теми, кто не совсем уверен, что такая масштабная поддержка Украины — на пользу США", — подчеркивает Белоколос.

Он также подчеркнул, что на самом деле поддержка Украины как раз и есть в интересах Штатов, чтобы украинские партнеры Вашингтона победили в войне против россии и нанесли поражение "такому агрессивному режиму" путина.

Напомним, ранее в Госдепе США дали четкий ответ, изменится ли поддержка Украины после выборов в Конгресс. Как сообщил заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Пател, поддержка нашей страны останется непоколебимой. "Наша преданность украинским партнерам не просто непоколебима, она железная", — сказал он.

В свою очередь бывший посол Украины в США дипломат Владимир Ельченко в комментарии "Телеграфу" сообщил, что заявления о прекращении военной поддержки следует воспринимать как предвыборный популизм.