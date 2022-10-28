Чи вдасться Україні заощадити електрику переведенням годинників: вердикт експерта

Експерт запевняє, що дуже доречним був би перегляд графіків роботи рухомого складу муніципального транспорту

Переведення годинників на годину назад, тобто на зимовий час, може дозволити зекономити на кількості витраченої електроенергії. Проте, заощадження дійсно можливе при умові, що електрика витрачається виключно на освітлення.

Відповідну інформацію для видання РБК-Україна озвучив аналітик енергетичних ринків Максим Білявський, відзначивши, що після дня осіннього рівнодення світовий день зменшується, то ж для того, аби його хоча б трохи подовжити, час переводитимуть на одну годину.

Аналітик зазначає також, що, згідно з середньостатистичними даними, завдяки переходу на зимовий час, зекономити вдається не більше 2% електричної енергії, проте наразі Україні потрібна економія у 20% і більше.

"Таким чином, суттєво зекономити не вдасться, тому що головним споживачем електроенергії є не вуличні ліхтарі, а побутові прилади та енергоємні підприємства", — пояснив він.

За словами Білявського, Україна зможе зекономити і без переведення годинників, але для цього необхідно, аби промислові підприємства замінили прожектори майданчиків або лампи розжарювання в цехах на LED. Такі дії допоможуть щоденно заощаджувати близько 5 МВт потужності.

Водночас найбільшим потенціалом економії електрики експерт вважає оптимізацію парку компресорного обладнання. Він переконаний, що, згідно з оціночним економічним ефектом, економія за цією категорією може сягнути до 30%.

Водночас Білявський наголошує, що той ефект, на який розраховували ще за часів "радянщини", в наші часи фактично не спрацьовує, тому така економія просто немає сенсу.

"Економити також слід за рахунок модернізації промисловості, зміни графіка робочого часу промислових підприємств та запровадження третьої зміни", — підсумував він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Укренерго починає відключати світло ще у трьох областях — жителів яких регіонів це стосується.

Також нагадаємо, як та коли краще користуватися різними побутовими предметами, аби зекономити на електриці.