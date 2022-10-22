Коли в Україні переводять годинник: дата переходу на зимовий час

Дискомфорт, який викликає перехід на зимовий або літній час, порівнюють із впливом на людину зміни часових поясів

У ніч проти неділі, 30 жовтня, Україна перейде на зимовий час. Переведення годинників на зимовий час в Україні у 2022-му році відбудеться 30 жовтня о 03:00. Годинник потрібно буде перевести на одну годину тому.

Коли переводять годинник на зимовий час в Україні в 2022 році

Перехід на зимовий час 2022 року в Україні відбудеться вже наступного тижня: о третій годині ночі 30 жовтня. Це останні вихідні цього місяця. Варто відзначити, що на більшості сучасних пристроїв, на зразок смартфонів або комп’ютерів, переклад часу відбувається автоматично.

Шкода від переведення годинників на зимовий час

Дискомфорт, який викликає перехід на зимовий чи літній час, порівнюють із впливом на людину зміни часових поясів. Як розповів "Телеграфу" лікаря-сомнолог Костянтин Зуєв, шкода від переведення годинника доведена багатьма дослідженнями. Збій у часі негативно позначається на загальному стані людини. Зуєв зазначає, що у такі періоди зростає кількість смертей, збільшується кількість дорожньо-транспортних пригод та надзвичайних ситуацій на виробництвах.

"Два рази на рік ми самі вганяємо себе у хворобу, яка називається десинхроноз. Порушення циркадних біоритмів стосується всіх органів і систем. Така традиція невиправдана з економічного погляду. Оскільки заощадження на світі мінімальні, а вторинні витрати в результаті лікування хвороб або аварій — непорівнянні "Чому це триває? Можливо ті, хто вважає витрати на охорону здоров’я, і ті, хто вважає витрати на світ, просто сидять у різних кабінетах", — розповів лікар.

Медик додає, що переведення годинника впливає на всі види пам’яті, в тому числі на образну і рухову. Крім того, перебої в біоритмах можуть викликати мікросон — короткочасне засинання, який може тривати кілька секунд. Таке явище може призвести до катастрофічних наслідків, якщо, наприклад, раптово засне хірург під час операції чи водій за кермом.

Як зменшити шкоду для організму від переходу на зимовий час

Лікар радить приймати мелатонін на ніч. А вранці посидіти перед біолампами потужністю 20 000 люкс.

"Світло від біолампи, потрапляючи на сітківку, стимулює розпад мелатоніну в мозку, і відповідно людина прокидається швидше. Таким чином ми можемо зробити рефрешінг за допомогою перебування під цією лампою", — розповів Зуєв.

Раніше "Телеграф" інформував про те, як перехід на зимовий час впливає на поведінку дітей.