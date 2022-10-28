Удастся ли Украине сэкономить электричество переводом часов: вердикт эксперта

Эксперт уверяет, что очень кстати был бы пересмотр графиков работы подвижного состава муниципального транспорта.

Перевод часов на час назад, то есть на зимнее время, может позволить сэкономить на количестве затраченной электроэнергии. Однако сбережение действительно возможно при условии, что электричество тратится исключительно на освещение.

Соответствующую информацию для издания РБК-Украина озвучил аналитик энергетических рынков Максим Белявский, отметив, что после дня осеннего равноденствия мировой день уменьшается, поэтому для того, чтобы его хотя бы немного продлить, время будет переводить на один час.

Аналитик отмечает также, что согласно среднестатистическим данным, благодаря переходу на зимнее время, сэкономить удается не более 2% электрической энергии, однако сейчас Украине нужна экономия в 20% и более.

"Таким образом, существенно сэкономить не удастся, потому что главным потребителем электроэнергии есть не уличные фонари, а бытовые приборы и энергоемкие предприятия", — пояснил он.

По словам Билявского, Украина сможет сэкономить и без перевода часов, но для этого необходимо, чтобы промышленные предприятия заменили прожекторы площадок или лампы накаливания в цехах на LED. Такие действия помогут ежедневно экономить около 5 МВт мощности.

В то же время, наибольшим потенциалом экономии электричества эксперт считает оптимизацию парка компрессорного оборудования. Он убежден, что, согласно оценочному экономическому эффекту, экономия по этой категории может достигнуть 30%.

В то же время Белявский отмечает, что тот эффект, на который рассчитывали еще во времена "советщины", в наше время фактически не срабатывает, поэтому такая экономия просто бессмысленна.

"Экономить также следует за счет модернизации промышленности, изменения графика рабочего времени промышленных предприятий и введения третьей смены", — подытожил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Укрэнерго начинает отключать свет еще в трех областях — жителей каких регионов это касается.

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