Когда в Украине переводят часы: дата перехода на зимнее время

Дискомфорт, который вызывает переход на зимнее или летнее время, сравнивают с воздействием на человека смены часовых поясов

В ночь на воскресенье, 30 октября, Украина перейдет на летнее время. Перевод часов на зимнее время в Украине в 2022-м году состоится 30 октября в 03:00. Часы нужно будет перевести на один час назад.

Когда переводят часы на зимнее время в Украине в 2022 году

Переход на зимнее время 2022 Украина состоится уже на следующей неделе: в три часа ночи 30 октября. Это последние выходные этого месяца. Стоит отметить, что на большинстве современных устройств, вроде смартфонов или компьютеров перевод времени происходит автоматически.

Вред от перевода часов на зимнее время

Дискомфорт, который вызывает переход на зимнее или летнее время, сравнивают с воздействием на человека смены часовых поясов. Как рассказал "Телеграфу" врача-сомнолог Константин Зуев, вред от перевода часов доказан многими исследованиями. Сбой во времени негативно сказывается на общем состоянии человека. Зуев отмечает, что в такие периоды растет число смертей, увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций на производствах.

"Два раза в год мы себя сами вгоняем в болезнь, которая называется десинхроноз. Нарушение циркадных биоритмов касается всех органов и систем. Такая традиция неоправданна с экономической точки зрения. Поскольку сбережения на свете минимальные, а вторичные расходы в результате лечения болезней или аварий — несопоставимы. Почему это продолжается? Возможно те, кто считает расходы на здравоохранение, и те, кто считает расходы на свет, просто сидят в разных кабинетах", — рассказал врач.

Медик добавляет, что перевод часов влияет на все виды памяти, в том числе на образную и двигательную. Кроме того, перебои в биоритмах могут вызвать микросон — кратковременное засыпание, который может длиться несколько секунд. Такое явление может привести к катастрофическим последствиям, если, например, внезапно уснет хирург во время операции или водитель за рулем.

Как уменьшить вред для организма от перехода на зимнее время

Врач советует принимать мелатонин на ночь. А утром посидеть перед биолампами, мощностью 20 000 люкс.

"Свет от биолампы, попадая на сетчатку, стимулирует распад мелатонина в мозге, и соответственно человек просыпается быстрее. Таким образом, мы можем сделать рефрешинг с помощью пребывания под этой лампой", — рассказал Зуев.

Ранее "Телеграф" информировал о том, как переход на зимнее время влияет на поведение детей.