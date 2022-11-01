ЕС обещает Украине поддержку с электроэнергией, а Зеленский обнадежил после беседы с Макроном

Зеленский доволен результатами телефонных переговоров с Макроном

Во время полномасштабной войны различные страны стараются помогать Украине всем необходимым: оружием, гуманитаркой, и даже электроэнергией. Сегодня для нашей страны есть две хорошие новости от ЕС, одну из которых озвучил Владимир Зеленский, а вторую — еврокомиссар по энергетике.

Так, после телефонного разговора с президентом Франции Эммануелем Макроном Зеленский на своей странице в Twitter сообщил, что по усилению обороноспособности Украины были приняты конкретные решения.

"Чрезвычайно важный и продуктивный разговор с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Конкретные решения по усилению обороноспособности Украины. Конкретные инициативы по восстановлению разрушенной энергетической инфраструктуры", — написал Зеленский.

Также еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в интервью "УНИАН" заявила, что ЕС готова поставлять электроэнергию Киеву в случае её дефицита из-за ракетных обстрелов рф. Сейчас идет работа над увеличением лимитов мощностей.

"У нас есть необходимые предпосылки для того, чтобы ЕС поставлял электроэнергию в Украину. Первый шаг был сделан еще в марте, когда мы за две недели синхронизировали украинскую энергосеть с сетью континентальной Европы, в чем многие сомневались", — сказала Симсон.

По её словам, электроэнергия может передавать в обоих направлениях. То есть, Украина может экспортировать и импортировать её из ЕС.

Напомним, что аналитик рассказал, удастся ли Украине сэкономить на количестве затраченной электроэнергии с помощью перехода на зимнее время.