Україні передадуть нові ракетні системи: чим особливі M270 від Італії (фото)

Перші одиниці були передані ще понад три місяця тому

У рамках воєнної допомоги від Італії українським військам передадуть ще дві одиниці американської реактивної системи залпового вогню M270 на гусеничній базі БМП "Бредлі". Вона призначена для виконання в будь-який час доби та за різних погодних умов бойових завдань.

РСЗВ M270 уражає і знищує із закритих вогневих позицій на відстанях понад 30 км райони зосередження військ та бойової техніки, позиції ствольної та реактивної артилерії противника, райони розгортання його сил і засоби протиповітряної оборони, вантажні автомобілі, легкоброньовані бронетранспортери, а також командні пункти, вузли зв'язку та інші площинні цілі.

Ще з 1980-х років РСЗВ стоїть на озброєнні США, пізніше — з'явилася і в Європі. Налічується близько 1300 одиниць такої зброї і близько 700 тисяч ракет до них. Перші системи прибули в Україну після початку повномасштабного вторгенння, у липні. Одна одиниця РСЗВ коштує приблизно 2,3 млн доларів. До складу реактивної системи залпового вогню M270 MLRS входять:

бойова машина М270 (самохідна пускова установка (ПУ);

227-мм некеровані реактивні снаряди у транспортно-пускових контейнерах і апаратура управління вогнем;

транспортно-заряджальна машина;

система зв'язку і управління.

РСЗВ M270

Як повідомляв "Телеграф" раніше, модифікації M270 — MARS II також стоять на озброєнні у Збройних сил України. Ми розповіли, що це за техніка і де її можуть застосовувати.