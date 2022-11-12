Дверь не закрыта: Зеленский рассказал, в каком случае готов на переговоры с россией

Президент рассказал, в каком случае будет говорить с россией

Украина не отвергает возможности ведения переговоров с россией, однако для этого ей надо выполнить ряд условий.

Как сообщил в интервью CNN президент Владимир Зеленский, страна-агрессор должна признать вину за вторжение и восстановить справедливость, после этого он сможет вести с ней переговоры.

В частности он отметил, что после начала полномасштабного вторжения получал от кремля предложения о переговорах, но требования ставились в ультимативной форме и предусматривали территориальные уступки.

При этом Зеленский подчеркнул, что предупреждал, что не станет вести переговоры с российским диктатором владимиром путиным, если тот проведет т.н. "референдумы" на оккупированных территориях.

"Я сказал: если они это сделают, то не уважают ни наших людей, ни наш суверенитет, ни наши права и свободы. О чем с ними говорить? Но я не закрыл двери", — отметил глава государства.

Вместе с тем он добавил, что Украина сможет вести диалог с новой россией, которая будет реально готова к переговорам и признает, что она оккупант и согласится возместить ущерб пострадавшим от войны украинцам.

При этом он подчеркнул, что речь идет не только о деньгах, но и о возвращении земли, прав, свобод и восстановлении справедливости. Зеленский отметил, что таких предложений он не получал ни от путина, ни от других представителей российской власти.

Президент выразил убеждение, что в настоящее время от войны устали все, кроме кремля и путина. Тем не менее российские политики уже начинают ощущать на себе действие санкций и видеть нарастающее недовольство среди народа.

"Когда россия действительно захочет мира — мы это точно увидим и почувствуем. Нельзя желать мира просто на словах — этого мало", — добавил он.

Напомним, накануне французский лидер Эммануэль Макрон высказал свою позицию по переговорному процессу Украины с россией, отметив, что дипломатия действительно способна помочь решить сложности между странами и прекратить активные боевые действия.