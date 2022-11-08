Макрон выступил за переговоры Украины и россии, но назвал два условия

Украина на официальном уровне отказалась от любых разговоров с Кремлем, пока там имеют максимально агрессивную риторику

Французский лидер Эммануэль Макрон, известный своей любовью к телефонным беседам с диктатором путиным, вновь заговорил о переговорах Украины и рф. По его мнению, дипломатия действительно способна помочь решить сложившуюся ситуацию между странами и прекратить активные боевые действия. При этом он подчеркивает: есть несколько условий, которые должны быть соблюдены, прежде чем представители государств сядут за обсуждение.

Информацию об этом передает TF1 INFO, ссылаясь на пресс-конференцию Макрона во время 27-й Климатической конференции ООН, что проходит на территории Египта. Президент Франции подчеркнул: сам он поддерживает идею мирных переговоров, но главной в этом вопросе должна оставаться Украина.

Любые переговоры, по его мнению, должны быть организованы только тогда, когда официальный Киев примет решение об их необходимости. Таким образом, диалог с россией может строиться исключительно на условиях украинских властей.

"Со своей стороны я остаюсь убежденным и допускаю, что в какой-то момент нам придется вернуться за стол переговоров, — отметил он. — Это важно сделать на условиях и в том время, которые выберет Украина".

Также он подчеркнул, что дополнительным условием для решения вопроса прекращения войны должно стать отсутствие дополнительного давления со стороны Москвы. Никаких "радикальных условий", которые могли бы привести стороны к диалогу, быть не может, уверен политик. В эту категорию он относит регулярное энергетическое давление россии на Украину — ракетные удары по критической инфраструктуре и т.п. Пока этот фактор присутствует, говорить о возобновлении переговоров является невозможным.

Отметим, что в США и НАТО также не исключают возможности вновь оказаться за столом переговоров с россией. Однако в видении Запада не последнюю роль в этом может отыграть сражение за Херсон.