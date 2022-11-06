Пока рф не выведет войска с территории Украины смысла в реальном переговорном процессе с агрессором у Киева и наших западных союзников нет

В Washington Post появилась статья, что администрация президента США Джо Байдена якобы приватно просит руководство Украины продемонстрировать открытость к переговорам с россией, а также отменить решение о неучастии в переговорах, пока путин остается у власти.

Отмечается, что Штаты хотят не переговоров, а – изобразить открытость к ним. Чтоб успокоить некоторые "обеспокоенные" страны, которые зависят от россии в продовольственном плане.

Но, во-первых, для смены публичной риторики Зеленскому нужны основания, которые может предоставить только россия. А она их не предоставляет, а лишь усугубляет невосприятие украинским народом переговоров с путиным уничтожением нашей инфраструктуры.

Во-вторых, успокоить "обеспокоенных" можно непубличными сигналами, для этого не обязательно менять публичную риторику. Тем более, что переговоры между Украиной и россией и так идут: их результатами являются регулярные обмены пленными. Так что эта чья-то "обеспокоенность" – это не вопрос переговоров, а вопрос дипломатической работы с этими странами, – видимо, ее недостаточно.

А, в третьих, Украине выгодна эта обеспокоенность, поскольку эти страны, видя несгибаемость Украины, должны будут думать об отказе от зависимости от россии, что ослабит влияние Москвы в мире.

Если же рассматривать вопрос переговоров с россией вообще, то он должен решаться, исходя из целесообразности. И Зеленский, и Байден понимают, что пока путин у власти, он не изменит своей цели по уничтожению государственности Украины, – это для него вопрос принципа и политической выживаемости! Соответственно, все его действия, в том числе и переговоры, могут быть направлены только на реализацию этой цели. А для Киева было бы не очень умно поддерживать его в этих действиях.

Поэтому, мы можем неофициально подавать сигналы о готовности к переговорам, но пока рф не изменит своих целей в отношении к Украине, не продемонстрирует это выводом своих войск с украинской территории, смысла в реальном переговорном процессе с агрессором у Киева и наших западных союзников нет. Как только рф продемонстрирует изменение своих целей в отношении Украины, тогда смысл появляется, и ради спасений жизней его нужно будет реализовать. Но это возможно только когда в рф не будет путинского режима, который объективно сделал сегодня уничтожение Украины основой своей внутренней и внешней политики.