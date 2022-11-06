The Washington Post рассказало о давлении США на Зеленского в вопросе переговоров с путиным

Запрос администрации американского президента был высказан в частном порядке

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение, исключающее переговоры с россией пока во главе стоит диктатор владимир путин. Но администрация президента США Джо Байдена призывает отказаться от этого.

Об этом сообщает издание The Washington Post. По данным их источников, США в частном порядке просят Украину показать готовность к диалогу с россией, а также отменить отказ от участия в переговорах без отстранения путина от власти.

Как отмечается, просьба направлена не на то, чтобы подталкивать Украину к переговорам. Цель — "сохранить моральное превосходство в глазах международных сторонников" и завоевать поддержку теми странами, которые боятся затянувшейся войны на годы вперед.

Такое предложение в частном порядке показывает сложность позиции США в отношении Украины — даже продолжая поддержку Укранины, американские лидеры надеются на завершение войны, принесшей урон экономике и страх ядерной войны. Отмечается, что в США также считают, что путин не относится к идее переговоров серьезно, но решение про запрет переговоров с этим диктатором вызвал беспокойство в части стран Европы, Африки, Латинской Америки.

Ранее продолжение поддержки Украины и проблемы с переговорами с россией обсуждали с советником президента США Джейком Салливаном. Он отметил, что россия подает сигналы к готовности к переговорам, только при условии продолжения оккупации территорий Украины, а подобное неприемлемо. Салливан встречался с Зеленским и главой офиса президента Андреем Ермаком. Среди тем — детали военной помощи Украине. Салливан отметил на брифинге после встречи, что войну россия начала и может ее и закончить.

На той же встрече с журналистами Ермак сообщил, что понимание победы у Украины есть и оно совпадает с видением США. Среди прочего — деоккупация всей территории и репарации от россии. Как сообщал "Телеграф", Украина не полностью оборвала связи с россией — часть вопросов и консультаций может продолжаться по словам секретаря СНБО.