США и НАТО допускают начало мирных переговоров с россией: есть одно условие

Возвращение Херсона может изменить ход войны

США и НАТО не исключают вариант мирных переговоров по войне в Украине в случае, если Киев освободит Херсон. Сражение за этот город имеет как стратегическое, так и дипломатическое значение. Об этом сообщает газета La Repubblica.

По данному вопросу США находится на постоянной связи с союзниками, внушая Киеву такую мысль. Возвращение Херсона становится главной установкой, так как речь идет о стратегической цели с точки зрения выхода к морю. Также это и контроль за водными ресурсами. В свою очередь это могло бы поменять ход войны.

Издание пишет, что если Херсон будет освобожден, то Украина сможет начать переговоры с позиции силы. Также отмечается, что Белый дом впервые начал предполагать подобный конкретный сценарий.

Напомним, ранее издание "Телеграф" сообщало, что глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов озвучил четкий срок освобождения Херсона. По его словам, освобождение города может произойти до конца текущего года. Однако Буданов отметил, что бои за Херсон будут тяжелыми и кровавыми.