Советник Байдена ведет тайные переговоры с путинскими приспешниками: журналисты узнали о целях Салливана

По данным западных СМИ, главніми целями переговорного процесса с путинскими приспешниками является недопущение эскалации войны в Украине, применение оружия массового поражения, а также сохранение контактов с москвой

Перед выборами в Соединенных Штатах Америки, которые пройдут во вторник, 8 ноября, советник американского лидера Джейк Салливан провел несколько непубличных дискуссий с главными помощниками российского президента владимира путина. Главными темами переговоров стали оговорки москвы от применения ядерного оружия в Украине, а также недопущение эскалации в российско-украинской войне.

Как удалось узнать западным ОМУ, Салливан беседовал с советником президента по внешней политике россии юрием ушаковым и с секретарем совета безопасности рф николаем патрушевым. В частности, газета The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, отмечает, что американский представитель проводил переговоры с россиянами, чтобы "держать каналы связи открытыми", то есть главной их целью было не обсуждение урегулирования войны в Украине.

По данным собеседников, в Вашингтоне уверяют, что поддержка контактов с москвой на определенном уровне нужна, чтобы в дальнейшем это дало основание для достижения некоторых взаимных интересов национальной безопасности.

Среди представителей Белого дома Салливан известен тем, что поддерживает, более того, настаивает на потребности в установлении линий связи с россией даже несмотря на то, что большинство американских политиков убеждены в том, что в сложившейся ситуации никаких переговоров быть не может, мол, плодотворными они не будут.

Американские чиновники утверждают, что именно советник Байдена в свое время пытался убедить Украину вернуться в переговорный процесс с россиянами. Однако после угроз россии применить "ядерку", сообщил, что россии "в частном порядке на очень высоком уровне сообщили, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для этой страны".

Источники также отмечают, что непубличное общение проходило тогда, когда традиционные дипломатические контакты между США и рф стали значительно меньше, а сам российский лидер и его приспешники намекнули Вашингтону, что могут прибегнуть к применению оружия массового поражения.

Стоит добавить, что, несмотря на поддержку Украины и введение санкционных ограничений против агрессора, Штаты все же подчеркивают необходимость поддержки контактов с москвой.

Пока точно неизвестно, когда именно и сколько раз Салливан общался с ушаковым. Также пока нет информации, сколь успешными были эти дискуссии.

Что касается патрушева, то советник американского лидера беседовал с ним в берегу, уже после полномасштабного российского вторжения в Украину. Еще тогда он предупредил представителя россии о недопустимости использования ядерного, биологического или химического оружия.

По мнению экс-представителя США в НАТО Иво Даалдера, Салливан в своих действиях аргументируется принципом того, что двум ядерным государствам полезно держать каналы связи закрытыми, ведь "нынешние американо-российские отношения находятся на нижней точке со времен окончания холодной войны".

"Думаю, что всегда важно, особенно для стран, имеющих ядерное оружие, держать каналы связи открытыми, чтобы избежать возможности случайной конфронтации или войны", — пояснил он.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что США провели непубличные переговоры с Украиной, в которых администрация Байдена просила украинскую сторону изменить категорическое настроение по поводу переговоров с россией, пока этим государством руководит владимир путин. Согласно данным западных журналистов, Белый дом получил письмо от 30 либерал-демократов Палаты, в котором призвали начать переговорный процесс непосредственно с путиным. Тогда администрация ответила достаточно категорично.

Тогда советник президента США по вопросам национальной безопасности Салливан заявлял, что действия россии, в частности аннексия украинских территорий, выглядят не как шаги в пользу справедливого и длительного мира, несмотря на все заявления рф о якобы стремлении к миру.

"Все предложения россии начинаются с того, что россия оставит себе территории, которые она захватила силой в Украине. Вам не надо слышать от меня, что неприемлемо. Это неприемлемо в соответствии с Уставом ООН, который не позволяет захватывать территории других стран силой, не позволяющей Имевшие место кричащие нарушения суверенитета и территориальной целостности. Эта война может очень просто закончиться: россия решила начать, может решить закончить, прекратив свою атаку на Украину, прекратив оккупацию Украины. Это именно то, что она должна сделать с нашей точки зрения", – сказал он.

Отметим, что во время недавнего визита в Украину впервые со дня полномасштабного вторжения и встречи с президентом Владимиром Зеленским, советник американского лидера отметил необходимость достижения мира, отметив, что, несмотря на заявления россиян по поводу желания возобновить хорошие отношения с соседями, их действия все же не выглядят как то, что делается в пользу мира.

Относительно позиции США в сложившейся ситуации, он сообщил, что она заключается в желании поддерживать контакты и разговоры с международным сообществом по поддержке Украины, а также о том, какие условия будет иметь справедливый и длительный мир для Украины и непосредственно для всего международного сообщества.

Ранее "Телеграф" также сообщал, как украинский журналист Иван Яковина рассказал о чем может говорить утечка данных из Вашингтона по обсуждению в России применения ядерного оружия.