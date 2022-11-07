Партия Байдена проиграет выборы в США: как это повлияет на Украину

Открытым остается вопрос, сколько голосов демократы уступят республиканцам

В Соединенных Штатах Америки 8 ноября пройдут промежуточные выборы в Конгресс. При этом из США уже звучат резонансные заявления отдельных политиков по поводу возможного сокращения военной поддержки Украины. И хоть в Госдепе уверяют, что продолжат поддерживать нашу страну вне зависимости от того, какими будут результаты этих выборов,

определенные негативные ожидания всё же есть. Эксперты рассказали "Телеграфу" о наиболее вероятном исходе выборов и о том, как это может отразиться на американской помощи Украине в ракурсе противостояния российской агрессии.

В Палате противников помощи Украине станет больше

Директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова – Владимир Дубовик – отмечает, что все предвыборные колебания завершились. И сегодня ясно, что выборы будут успешными для республиканцев.

"Фактор за них это – президент-демократ с низкими рейтингами. Байдену так и не удалось поднять рейтинг, поэтому некоторые кандидаты от демократов даже не просили его о выступлениях в их поддержку. Кроме того, промежуточные выборы часто плохо проходят для партии действующего президента. Наконец, в стране рекордные уровни инфляции, сильно выросли цены на бензин. Вырос и уровень преступности в крупных городах. В общем, хотя ситуация в экономике не провальная, безработица например на рекордно низкой отметке, ощущение у многих американцев негативное. Это скажется на результатах выборов", – прогнозирует эксперт.

По его словам, демократы точно потеряют контроль над Палатой представителей. Вопрос только в том – сколько именно мест они потеряют.

"Если уступят где-то 15-20 мест, то это не так уж страшно, по их мнению. Если между 20 и 30, скажем, это уже серьёзное поражение. Ну, а ещё больше – полный провал", – поясняет Владимир Дубовик.

В Сенате, по словам эксперта, тоже могут случиться подвижки, в том числе и теоретически переход этой палаты под контроль республиканцев. Но здесь, уточняет он, соотношение сил по вопросам внешней политики сильно не изменится, – поддержка Украины в Сенате сохранится с заметным запасом голосов.

"А вот в Палате представителей противников помощи Украине станет больше, – считает Владимир Дубовик. – Как тех, кто станет выступать за более умеренную поддержку и жёсткий контроль за ней, так и тех, кто будет за полную остановку помощи. На ближайшую перспективу нет угрозы радикального сокращения помощи нашей стране. Но возможны некоторые задержки, осложнения уже в начале следующего года. Полное же блокирование помощи пока не кажется реальным на обозримое будущее. Не стоит забывать, что общественное мнение в США остается достаточно проукраинским".

Глобально позиция Штатов касательно поддержки Украины не изменится

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко уверяет, что разговоры о якобы снижении поддержки Украины после этих выборов в США – во многом мифы, которые распространяются рф и близкими ей силами.

"Напротив, я в своей практике (нахожусь сейчас в США), в продвижении тем, которые касаются военной и гуманитарной помощи Украине, общаюсь и с демократами, и с республиканцами. И те, и другие однозначно поддерживают нашу страну. Особенно касательно поставок нам необходимого вооружения для отражения российской агрессии. Поэтому глобально данная позиция Штатов, независимо от исхода выборов в Конгресс, не изменится", – подчеркивает эксперт.

Безусловно, продолжает она, республиканцы активно поднимают вопрос контроля и недопущения коррупции при распределении любого вида помощи. И украинские власти, увы, давали определенные поводы в прошлом.

"Но проверки, которые были, показали, что западное вооружение, поступившее в Украину в этом году, используется по назначению и никуда отсюда не "уплывает". Подчеркиваю, в США наша страна имеет не только двухпартийную поддержку, но и поддержку со стороны американского народа, понимающего важность противодействия авторитарному путинскому режиму", – говорит Екатерина Одарченко

Она акцентирует, что ключевая задача украинских политиков, дипломатов, общественности, лоббистов – работать не только с американскими политиками, но и с американским народом в целом.

"Чтобы именно электорат снова и снова напоминал своим избранникам о необходимости не просто поддержки Украины, но и наращивании усилий в данном направлении, – поясняет политтехнолог. – Когда на те или иные митинги приходят представители украинской диаспоры, эффективность коммуникации существенно увеличивается. Политики и чиновники всегда ориентируются на мнение своих избирателей".