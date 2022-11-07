Партія Байдена програє вибори у США: як це вплине на Україну

Відкритим залишається питання, скільки голосів демократи поступляться республіканцям

У Сполучених Штатах Америки 8 листопада відбудуться проміжні вибори до Конгресу. При цьому зі США вже звучать резонансні заяви окремих політиків щодо можливого скорочення військової підтримки України. І хоч у Держдепі запевняють, що продовжать підтримувати нашу країну незалежно від того, якими будуть результати цих виборів, певні негативні очікування все ж таки є. Експерти розповіли "Телеграфу" про найбільш ймовірний результат виборів і про те, як це може позначитися на американській допомозі Україні в ракурсі протистояння російській агресії.

У Палаті противників допомоги Україні побільшає

Директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова Володимир Дубовик зазначає, що всі передвиборчі коливання завершилися. І сьогодні ясно, що вибори будуть успішними для республіканців.

"Фактор за них це – президент-демократ із низькими рейтингами. Байдену так і не вдалося підняти рейтинг, тому деякі кандидати від демократів навіть не просили його виступити на їхню підтримку. Крім того, проміжні вибори часто погано проходять для партії чинного президента. Нарешті, у країні рекордні рівні інфляції, сильно зросли ціни на бензин. Виріс і рівень злочинності у великих містах. Загалом, хоча ситуація в економіці не провальна, безробіття, наприклад, на рекордно низькій відмітці, відчуття у багатьох американців негативне. Це позначиться на результатах виборів", – прогнозує експерт.

З його слів, демократи точно втратять контроль над Палатою представників. Питання тільки в тому, скільки саме місць відіграють республіканці.

"Якщо поступляться десь 15-20 місць, то це не так страшно, на їхню думку. Якщо між 20 і 30, скажімо, це вже серйозна поразка. Ну, а ще більше — повний провал", — пояснює Володимир Дубовик.

У Сенаті, за словами експерта, теж можуть статися зрушення, у тому числі й теоретично перехід цієї палати під контроль республіканців. Але тут, уточнює він, співвідношення сил з питань зовнішньої політики не зміниться, – підтримка України в Сенаті збережеться з помітним запасом голосів.

"А ось у Палаті представників противників допомоги Україні стане більше, – вважає Володимир Дубовик. – Як тих, хто виступатиме за більш помірну підтримку та жорсткий контроль за нею, так і тих, хто буде за повну зупинку допомоги. На найближчу перспективу немає загрози" радикального скорочення допомоги нашій країні. Але можливі деякі затримки, ускладнення вже на початку наступного року. Повне ж блокування допомоги поки не здається реальним на найближче майбутнє. Не варто забувати, що громадська думка в США залишається досить проукраїнською".

Глобально позиція Штатів щодо підтримки України не зміниться

Політтехнолог, партнер SIC Group, голова Інституту демократії та розвитку PolitA та партії "Національна платформа" Катерина Одарченко запевняє, що розмови про нібито зниження підтримки України після цих виборів у США – багато в чому міфи, які поширюються росією та близькими їй силами.

"Навпаки, я у своїй практиці (перебуваю зараз у США), у просуванні тем, що стосуються військової та гуманітарної допомоги Україні, спілкуюся і з демократами, і з республіканцями. І ті, й інші однозначно підтримують нашу країну. Особливо щодо поставок нам необхідного озброєння для відбиття російської агресії. Тому глобально дана позиція Штатів, незалежно від результату виборів до Конгресу, не зміниться", — наголошує експерт.

Безумовно, продовжує вона, республіканці активно порушують питання контролю та недопущення корупції при розподілі будь-якого виду допомоги. І українська влада, на жаль, дала певні приводи у минулому.

"Але перевірки, які були, показали, що західне озброєння, яке надійшло в Україну цього року, використовується за призначенням і нікуди звідси не "втікає". Підкреслюю, що у США наша країна має не лише двопартійну підтримку, а й підтримку з боку американського народу, який розуміє важливість протидії авторитарному путінському режиму", – каже Катерина Одарченко.

Вона наголошує, що ключове завдання українських політиків, дипломатів, громадськості, лобістів – працювати не лише з американськими політиками, а й загалом з американським народом.

"Щоб саме електорат знову і знову нагадував своїм обранцям про необхідність не просто підтримки України, а й нарощування зусиль у цьому напрямку, – пояснює політтехнолог. – Коли на ті чи інші мітинги приходять представники української діаспори, ефективність комунікації суттєво збільшується. Політики та чиновники завжди орієнтуються думки своїх виборців".