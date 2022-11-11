Вже майже на колінах: росія знову випрошує переговори

росіяни систематично натякають на бажанні повернутися до діалогу з українцями

Після того, як українська сторона вчергове окреслила свої чітку позицію щодо повернення до переговорного процесу з росією, у москві знову натякнули на те, що хочуть домовитися. Зокрема заступник глави міністерства закордонних справ рф сергій рябков заявив, що кремль нібито відкритий до діалогу з Києвом без попередніх умов.

Як у п'ятницю, 11 листопада, пишуть російські ЗМІ, представник російського відомства у коментарі щодо питання переговорів з українцями знову поскаржився на те, що рішення щодо небажання вести дискусії з рф було прийнято Києвом через тиск з боку Заходу.

"Я можу тільки підтвердити позицію — ми до діалогу відкриті, без попередніх умов. Ми до цього були готові і раніше, Київ за командою своїх західних кураторів перервав діалог, який загалом рухався вперед, розроблявся якийсь документ, зараз це все у минулому. Що далі — залежить не від нас", — сказав рябков.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у міністерстві закордонних справ росії вже коментували питання переговорного процесу з Україною. Зокрема речниця відомства марія захарова заявляла, що москва відкрита до обговорення з Україною можливостей мирного завершення "конфлікту".

Також варто нагадати, я раніше ширилася інформація про те, що президент України Володимир Зеленський нібито пом'якшив позицію щодо переговорів з росією після підштовхування з боку Сполучених Штатів.