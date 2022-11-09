Зеленський пом’якшив позицію щодо переговорів з росією після "підштовхувань" США — ЗМІ

Позиція Зеленського змінилася після кількох днів переговорів Києва із Вашингтоном

Підштовхування Зеленського з боку адміністрації Байдена до мирних переговорів із росією могли вплинути на позицію президента України з цього приводу. Зараз до умов для переговорів уже не входить звільнення путіна з посади. Про це повідомляє видання Politico, посилаючись на інформацію двох осіб, які знайомі із ситуацією.

На початку тижня Зеленський озвучив п’ять умов, у тому числі названих раніше, за яких Україна може піти на переговори з росією. Однак, на відміну від минулих заяв глави держави, цього разу він не згадав, що путін повинен залишити посаду президента, щоб переговори могли пройти вже при іншому керівництві.

ЗМІ передає, що таке пом’якшення у позиції Зеленського могло відбутися після кількох днів переговорів між Києвом та Вашингтоном та після особистого візиту до президента України радника національної безпеки Байдена Джейка Саллівана.

Чиновник адміністрації зазначив, що США не говорили Зеленському, щоб він змінював позицію, а лише намагалися переконати в тому, що Київ має продемонструвати готовність до переговорів та показати, що саме Україна хоче завершити цю війну.

Нагадаємо, що радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван приїхав із таємним візитом до Києва 4 листопада. У столиці він зустрівся з Володимиром Зеленським та головою ОПУ Андрієм Єрмаком. Пізніше на брифінгу він заявив, що війну в Україні має закінчитись росія.