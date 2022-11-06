The Washington Post розповіло про тиск США на Зеленського щодо переговорів з путіним

Запит адміністрації американського президента був висловлений приватно

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення, що виключає переговори з росією, поки на чолі стоїть диктатор Володимир Путін. Але адміністрація президента США Джо Байдена закликає відмовитись від цього.

Про це повідомляє видання The Washington Post. За даними їхніх джерел, США приватно просять Україну показати готовність до діалогу з росією, а також скасувати відмову від участі в переговорах без усунення путіна від влади.

Як зазначається, прохання направлене не на те, щоб підштовхувати Україну до переговорів. Мета — "зберегти моральну перевагу в очах міжнародних прихильників" і завоювати підтримку тими країнами, які бояться затягування війни на роки вперед.

Така пропозиція в приватному порядку показує складність позиції США щодо України — навіть продовжуючи підтримку України, американські лідери сподіваються на завершення війни, що завдала шкоди економіці та страху ядерної війни. Зазначається, що у США також вважають, що путін не ставиться до ідеї переговорів серйозно, але рішення про заборону переговорів із цим диктатором викликало занепокоєння щодо країн Європи, Африки, Латинської Америки.

Раніше продовження підтримки України та проблеми з переговорами з росією обговорювали з радником президента США Джейком Салліваном. Він зазначив, що росія подає сигнали до готовності до переговорів лише за умови продовження окупації територій України, а подібне неприйнятне. Салліван зустрічався із Зеленським та головою офісу президента Андрієм Єрмаком. Серед тем – деталі військової допомоги Україні. Салліван зазначив на брифінгу після зустрічі, що війну росія розпочала і може її й закінчити.

На тій же зустрічі з журналістами Єрмак повідомив, що розуміння перемоги Україна має і воно збігається з баченням США. Серед іншого – деокупація всієї території та репарації від рф. Як повідомляв "Телеграф", Україна не повністю обірвала зв’язки з росією — частина питань та консультацій може продовжуватися за словами секретаря РНБО.