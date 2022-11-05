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Повернення територій і не тільки: Єрмак озвучив, як виглядатиме перемога України

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Перемога України Новина оновлена 05 листопада 2022, 07:06
Перемога України

У розуміння перемоги включено як звільнення країни від російських загарбників, а й наслідки для них

Україна має чітке бачення того, що таке перемога у війні проти росії та союзники, зокрема США, поділяють його. Про це повідомив голова ОПУ Андрій Єрмак під час візиту радника президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейка Саллівана.

Відповідаючи на запитання "Європейської правди", Єрмак окремо наголосив, що бачення вже погоджено зі США. Розуміння перемоги в Україні збігається з розумінням також у Британії, Німеччині та Франції.

Перемога України у війні включає:

  • повна деокупація всіх територій України, включаючи Крим та Донбас,
  • виплата росією репарацій,
  • повернення всіх полонених,
  • міжнародні гарантії, які не дадуть росії напасти знову, — повернення до системи світової безпеки.

Салліван запевнив у продовженні підтримки з боку США і повідомив, що темою обговорення під час його візиту став Херсон. Радник президента США окремо зазначив, що росія війну розпочала і може її закінчити — треба припинити окупацію та відвести війська за кордони України. Нагадаємо, переговорів між росією та Україною не буде, поки при владі в рф диктатор Володимир Путін.

Теги:
#США #Перемога #Андрій Єрмак #Джейк Салліван